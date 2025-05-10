Anneler Günü'nde Saksı Çiçekleri Ön Planda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Anneler Günü'nde Saksı Çiçekleri Ön Planda

Anneler Günü\'nde Saksı Çiçekleri Ön Planda

Eskişehir'de çiçekçi Buket Kaplan, Anneler Günü'nde orkidelerin en çok tercih edilen çiçekler olduğunu belirtti.

10.05.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çiçekçi Buket Kaplan, Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin daha çok ilgi gördüğünü belirterek, orkidelerin en çok tercih edilenler arasında yer aldığını söyledi.

Anneler Günü yaklaştıkça çiçekçilerdeki yoğunluk da artıyor. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Buket Kaplan, bu özel günde en çok tercih edilen çiçek türlerinden bakımına kadar bilgiler verdi. Ayrıca çiçek buketleri de ortalama 600 liradan başlarken fiyatlar, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor.

"Bir gün öncesinden sipariş yoğunluğu başlıyor"

Siparişlerin özellikle bir gün önceden yoğunlaştığını belirten Kaplan, "Eskişehir'de çiçekçi sayısı fazla olduğu için müşteriler sipariş vermeden önce farklı dükkanlardan fiyat alıyorlar. Çoğunlukla saksı çiçeği ve orkide satışında yoğunluk var. Özel günlerde daha çok bir gün önceden sipariş yoğunluğu başlar, ertesi gün öğleden sonra da yoğunluk sebebiyle adrese teslim pek mümkün olmuyor. Kırmızı güller anneler için pek tercih edilmiyor, bazen tekli gül satın alındığı oluyor ama genelde aşkı yansıttığı için, karışık renk buketleri, renkli güller daha çok seviliyor" dedi.

"Evli çiftlerde çoklu satış ön planda oluyor"

Anneler Günü'nün Kadınlar Günü ya da Sevgililer Günü'nden farklı olarak daha anlamlı ve özel bir gün olduğunu vurgulayan Kaplan, "Anneler günü, kadınlar günü ya da sevgililer günü gibi bir gün değil, daha özel bir gün. Evli çiftlerde de hem eşe hem kayınvalideye hem anneye alındığı için çoklu satış ön planda oluyor. Erkekler daha fazla çiçek almaya geliyor çünkü özel günlerde kadınlarda da bir beklenti var" ifadelerini kullandı.

"Her bütçeye uygun çiçek yapmaya çalışıyoruz"

Çocukların Anneler Günü'nde, annelerini mutlu etmek için çiçek almaya geldiklerini belirten Kaplan, bu noktada her bütçeye uygun çiçek sunduklarını belirterek şu şekilde konuştu:

"Her bütçeye uygun çiçek yapmaya çalışıyoruz. Çocukları da mutlu etmek gerekiyor annelerine iyi kötü bir şey götürmek istiyorlar. Onların bütçelerine uygun çiçeklerde var 150 liradan başlayarak her bütçeye uygun modellerimiz bulunuyor. Gelen müşterimizin boş çıkmasını istemediğimiz için ve çocukların bütçesi de belli olduğu için her bütçeye uyum sağlamaya çalıştık."

"Saksı çiçekleri rağbet görüyor"

Annelerin tercihinin uzun ömürlü bitkilerden yana olduğunu belirten Buket Kaplan, özellikle orkidelerin daha çok ilgi gördüğünü ifade etti. Tercih edilen çiçekler ve bakımıyla ilgili ise Kaplan, "Anneler genelde biraz daha kalıcı ve daha uzun ömürlü bitkilerden hoşlanıyorlar. Anneler gününde de daha çok orkide ve lilyum gibi saksı çiçekleri rağbet görüyor. Orkidelerin çiçekli kalmasının ömrü genelde 4 ay, çiçeklerini döktükten sonra nemli bir ortamda kalırsa da 6 ay sonra tekrar açabiliyor. Saksı bitkilerinin bakımında da toprak kurudukça, alttan sulamayı öneriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anneler Günü, Ekonomi, Magazin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anneler Günü'nde Saksı Çiçekleri Ön Planda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:36:03. #7.11#
SON DAKİKA: Anneler Günü'nde Saksı Çiçekleri Ön Planda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.