Antalya, 2025\'i Barış Mesajlarıyla Karşıladı

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Antalya, 2025 yılını Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle karşıladı. Dünyaya barış çağrısı yapılan gecede savaşların son bulması dileğinde bulunuldu.

Antalyalılar, yeni yılın coşkusunu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam" etkinliğiyle yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 30. Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri kapsamında Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu ile DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan sahne aldı. Meydanı dolduran Antalyalılılar, Güney Koreli topluluğun geleneksel kostümlerle sergilediği gösteriyi ilgiyle izledi. Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu üyelerine gösterinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz tarafından çiçek takdim edildi.

Yapay kar coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'nda tüm dünyaya barış çağrısı yapıldı. Savaşların son bulması, huzur ve barışın tüm dünyada hakim olması dileğinde bulunuldu. Gecenin sonunda ise yapay kar sürprizi yaşandı. Antalyalılar, 2025'in ilk dakikalarını yapay kar ile büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladı. - ANTALYA