Antalya'da Ferdi Zeyrek İçin Anma Töreni Düzenlendi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na, geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Seni Unutmayacağız" yazılı poster asıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Zeyrek'in fotoğrafını yakalarına takarak katılan meclis üyeleri, Zeyrek için Fatiha okudu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Böcek yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, evinde geçirdiği elektrik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek anıldı.

Zeyrek'in fotoğrafını yakalarına takarak toplantıya katılan meclis üyeleri, Zeyrek için dua okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na da Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu "Seni Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Zeyrek'in anısına gösterdikleri saygı için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli kardeşimizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Tüm Türkiye hep birlikte üzüldük. Dualarınız, destekleriniz için teşekkür ediyorum. 4 Haziran'da Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile Manisa Büyükşehir Belediyemiz su yönetimi ile ASAT ALDAŞ teknoloji su yönetimi ile ilgili protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama elim bir kaza sonucu kardeşimizi kaybettik. Yardımsever kardeşim Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Çevre projeleri ödül getirdi

Başkan Böcek, meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Göreve geldiği günden bu yana çevre ile ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Böcek, "24. Çevre Ödülü'müzü aldık. Bunlar yine bu meclisin çok kıymetli çalışma arkadaşlarımın ve çevre dostlarının sayesindedir. Sekiz gemi atık alım istasyonu kurduk, yetmedi 23 termal kamera ile bütün gemileri takip ediyoruz. Denizlerimizi kirletenlere 120 milyonun üzerinde ceza yazdık. Çevre ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve mavi bayrak kriterleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde Antalya'mızda mavi bayraklar verildi" diye konuştu.

Raylı sistem projeleri ile ilgili de konuşan Başkan Böcek, "4. Etap Raylı Sistem Proje'mizin 2025 yılında ihalesini yaptık ancak yatırım programında göremedik. Döşemealtı etabıyla ilgili proje aşamasına geldik. 5'inci etabın da proje uygulamasıyla ilgili ihaleye çıkıyoruz. 2025 yılı yatırım programına ek olarak 4. Etap Raylı Sistem Projesi alınırsa seviniriz. Cumhurbaşkanı onayı verdi deriz, teşekkür etmekten de çekinmeyiz" dedi.