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Yerel

Antalya'da Jeneratör Sesine Tepki

Antalya'da konteynerlerde kalan işçiler, mahalle sakinlerini jeneratör sesleriyle rahatsız ediyor.

01.10.2024 13:22
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Antalya'da çok hisseli bir araziye kurulan konteynerlerde kalan işçilerin çalıştırdığı jeneratör sesleri, bölgeye yakın noktadaki mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Araziye hisse sahiplerinden bazılarının izinsiz olarak konteyner yerleştirildiğini öne süren mahalleliler, jeneratör sesinden rahatsız olduklarını ifade etti. Hisse sahiplerinden Halil Baygut, "Akşam saat 10-11 oldu mu uyku uyuma şansı yok, jeneratör sesi çok rahatsız ediyor" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1973/1 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde bulunan çok hisseli araziye yerleştirilen konteynerler yüzünden çileden çıktı. 20'yi aşkın konteyner bulunan alanda çok sayıda işçinin kaldığını ifade eden mahalleliler, elektrik bağlanmadığı için kullanılan jeneratör sesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Mahalle sakinleri gerekli mercilere şikayette bulunduklarını ancak yaşadıkları sıkıntıya bir çözüm bulunamadığını öne sürdüler.

"Akşam uyku uyuma şansı yok"

Konteynerin olduğu kısımda hissesi olduğunu belirten mahalle sakini Halil Baygut, baraka kurulan yerin 100 hisseli olduğunu ve bazı hisse sahiplerinin birkaç hisse sahibinden de izin alarak arazi üzerine konteyner yerleştirdiğini iddia etti. Baygut, "Burası hisseli bir yer ve biz buna hiçbir şekilde razı olmadık, tahminen 100 küsur kişi var üzerinde. Arkadaşlar kendi kafalarına göre işlem yapmışlar, buraya konteyner koydular. Elektrik almaya çalıştılar, devlet izin vermediği için elektrik alamadılar. Bu kez jeneratör koydular, gece uyku diye bir şey kalmadı. Burası Antalya'nın en sessiz yerlerinden bir tanesi, çıkmaz sokak diye geçer. Akşam saat 10-11 oldu mu uyku uyuma şansı yok, jeneratör sesi çok rahatsız ediyor. Tek benim için değil, mahalle için geçerli. Geçen sene ıslak imza ile şikayetimizi gerçekleştirdik, fakat hiçbir işlem yapılmadı. 1 sene önce yerleştiler, kimdir nedir bilmiyoruz. Bugün gördüğüm insanı yarın göremiyorum. Kendi yerimizde rahat edemiyoruz, bizim burada ailemiz yaşıyor. Tek istediğimiz, ne olacaksa olsun, herkes burada hissedar, kanun nizamında yapılması gereken bir işlem varsa yapalım. İnşallah yetkililer sesimize kulak verir" diye konuştu.

"Herkesin genç kızı var"

Mahalle sakini Uğur Uyar ise konteynerlerde kalan vatandaşların gece saatlerinde sokakta gezmelerinden rahatsız olduklarını ifade etti. Uyar, "Burası bir mahalle, ben de yıllarca inşaatlarda çalıştım ama bizi hiçbir kimse böyle alanlarda muhafaza etmedi. Herkesin genç kızı var, ister istemez rahatsız oluyorlar. Gece saat 3'te 4'te işten geliyorum, sesten yatamıyorum. Rahatsız bir şekilde uyumaya çalışıyorum. Gece burada volta atar gibi 6-7 kişi gidiyor geliyorlar. Burada bu işçilerin olmasını istemiyoruz, gerekli yerlere müracaat ettik, bekliyoruz" dedi.

Konteynerlerin arkasında evi olan Muhlise Baygut ise, "Akşamları sokakta oturamıyorum, dışarıda çocuklarımı oynatamıyorum. Gece jeneratör sesinden uyuyamaz olduk, artık sıkıldık. Tek bir yolumuz var, yoldan da geçemiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Jeneratör Sesine Tepki - Son Dakika

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