Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale etmeyi sürdürüyor. Ekipler, yedi itfaiye aracı, dört arazöz ve 24 personel ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 13.00 sularında orman yangını çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla yangın bölgesine ulaştı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede yayılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, yedi itfaiye aracı, 24 personel ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait beş arazözle yangına müdahale ediyor.