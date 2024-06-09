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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı.

Olay, Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü durumu fark ederek aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin yandığı anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol kenarına park ettiği aracın alev topuna döndüğü görülüyor. - ANTALYA