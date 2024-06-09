Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü yangını fark ederek aracı terk ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde aracın alev topuna döndüğü görülüyor.

09.06.2024 12:37
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı.

Olay, Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü durumu fark ederek aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin yandığı anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol kenarına park ettiği aracın alev topuna döndüğü görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika
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