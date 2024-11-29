Antalya'da Şiddetle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetle Mücadele Eğitimi

Antalya\'da Şiddetle Mücadele Eğitimi

2024'ün ilk 11 ayında 115 bin vatandaşa kadına yönelik şiddet ve KADES hakkında eğitim verildi.

29.11.2024 16:35
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Antalya'da 2024'ün ilk 11 ayında, şiddetle mücadele etkinlikleriyle 115 bin vatandaş bilinçlendirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından, 2024'ün ilk 11 ayında KADES uygulamasını tanıtmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için KADES ve Kadına El Kalkamaz etkinlik faaliyeti gerçekleştirdi. Program kapsamında 115 bin kişiye ulaşıldı.

75 bin kadın ve 40 bin erkeğe eğitim

Faaliyetler kapsamında, Antalya'da kırsal bölgelerde yaşayan ve çeşitli iş sektörlerinde çalışan 75 bin kadın ve 40 bin erkek vatandaşla bir araya gelindi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilgilendirme yapılırken, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Farkındalık çalışmaları yoğun ilgi gördü

Etkinliklerde, kadına yönelik şiddetin yasal sonuçları ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı. Kadınların şiddet durumunda nasıl destek alabilecekleri anlatılırken, erkeklere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yoğun ilgi gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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