Antalya\'da Yeni Yıl Kutlaması: Denizde Barış Mesajı

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Antalya'da yaz-kış demeden denize girenler grubu, 2025 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde karşıladı. Yaklaşık 20 yıldır gelenek haline gelen etkinlik, pandemi dönemi dışında her yıl devam ederken, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteriyle 10'dan geriye sayarak yeni yılı karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise hep birlikte denize girerek 2025'in ilk dakikalarını denizde geçirdi.

Deniz keyfi ve barış mesajı

Hava sıcaklığının 9, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olduğu Antalya'da grup üyeleri, suyun sıcaklığından memnun olduklarını belirtti. Denize girmeden önce sahilde yaktıkları ateşin başında toplanan ekip, dans edip halay çekti.

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Fazıl Tuncer, etkinliğin bu yılki temasını "barış" olarak açıkladı. Tuncer, "Bu yılki sloganımız barış. Dünyada ve Türkiye'de barış istiyoruz. Deniz çok sıcak, adeta terledik" dedi. Nail Avcı ise, "Deniz suyu dışarıdan daha sıcaktı. Bu etkinlik hem sağlık hem mutluluk için. Herkesi denize girmeye davet ediyorum" dedi.

Küçük Çınar'dan büyük hedefler

Etkinliğe ikinci kez katılan 9 yaşındaki Çınar Dağlı ise enerjisiyle dikkat çekti. Çınar, "Bu yıl ikinci kez denize girdim. Deniz çok güzeldi. Yüzme yarışlarına katılıp başarılı olmak istiyorum" derken, babası Erol Dağlı, "Yaz-kış sabahları denize giriyoruz. Oğlum Çınar bu soğukta denize girebiliyorsa, herkes girebilir. Sağlık için yüzmeyi herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın geleneksel etkinliklerinden biri haline gelen bu buluşma, renkli görüntülerle sona ererken, katılımcılar 2025 yılının sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennileriyle sahilden ayrıldı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği yılbaşı etkinliğine yüzlerce kişi katılarak, DJ performansı eşliğinde eğlendi. - ANTALYA