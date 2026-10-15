Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi - Son Dakika
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Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, 5 yıldızlı bir otelin bir bölümünü sular altında bıraktı. Çalışanlar biriken suyu tahliye etmek için seferber olurken, oteldeki piyanist yaşanan telaşa aldırış etmeden müziğe devam etti. Misafirlerin isteği üzerine Titanic filminin unutulmaz melodilerini çalan piyanistin performansı, akıllara filmin hafızalara kazınan sahnesini getirdi.

Antalya'da şiddetli yağışın ardından su basan 5 yıldızlı otelde ilginç anlar yaşandı. Çalışanlar suyu temizlemek için yoğun çaba harcarken, bir piyanistin hiçbir şey olmamış gibi müziğe devam etmesi dikkat çekti.

OTELİ SU BASTI, O PİYANO ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Antalya'da dün etkili olan kuvvetli sağanak, kentteki 5 yıldızlı bir otelin bir bölümünde su baskınına neden oldu. Yağmur sularının içeri girmesiyle birlikte otel çalışanları harekete geçti. Biriken suyun tahliye edilmesi ve alanın temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Otelin bir bölümünde yaşanan telaş sırasında ise dikkat çekici bir olay meydana geldi. Piyano başında bulunan bir çalışan, çevresindeki hareketliliğe rağmen performansını yarıda bırakmadı. Diğer çalışanlar suyu temizlemeye uğraşırken piyanist, misafirlere müzik dinletmeyi sürdürdü.

Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi

TİTANIC FİLMİNİN UNUTULMAZ SAHNESİNİ HATIRLATTI

Yaşanan su baskınına rağmen piyano çalmayı sürdüren çalışan, misafirlerin isteği üzerine repertuvarını değiştirdi. Piyanist, Titanic filminin müziklerini seslendirerek oteldeki sıra dışı manzaraya farklı bir hava kattı. Bu anlar, 1997 yapımı Titanic filminde gemi batarken müzik çalmaya devam eden orkestra üyelerini akıllara getirdi. Filmdeki sahneyle otelde yaşanan olay arasındaki benzerlik, görüntüleri daha da dikkat çekici hale getirdi. Bir yanda su baskınının izlerini ortadan kaldırmaya çalışan görevliler, diğer yanda piyano başında Titanic melodilerini seslendiren çalışan vardı. Ortaya çıkan manzara, otelde yaşanan telaşla müziğin sakinliğini aynı anda gözler önüne serdi.

Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi

GAME OF THRONES MÜZİĞİNİ DE ÇALDI

Piyanistin performansı yalnızca Titanic filminin müzikleriyle sınırlı kalmadı. Misafirlerin taleplerini karşılamayı sürdüren çalışan, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin jenerik müziğini de çaldı. Otelin bir bölümünü su basmasına rağmen devam eden piyano dinletisi, misafirlerin ilgisini çekti. Yaşanan olumsuzluğun ortasında müziğe ara vermeyen piyanist, otelde bulunanlara farklı bir deneyim yaşattı.

Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi
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Kaynak: İHA
Game of ThronesAntalyaGüncelTurizmMüzikYaşamYerelOlaySon Dakika

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