Antarktika bilim seferine giden 9 kişilik ekibin 2'si Atatürk Üniversitesinden - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında, yeni projeler ve yeni sefer katılımcıları ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin 9 kişilik ekibinde Atatürk Üniversitesinden 2 öğretim üyesi yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Öğretim Üyesi Dr. Onur Şatır'ın da aralarında bulunduğu 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde görev alacak kutup araştırmacıları Antarktika'ya doğru yola çıktı.

Kritik öneme sahip yerli ve milli teknolojilerle yapılacak olan 14 farklı bilimsel araştırma için yola çıkan kutup araştırmacıları, yüksek teknolojilerle donatılmış teçhizatlarla kutup bölgesinde göreve başlamak üzere ülkeden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek seferde Covid-19 önlemleri nedeniyle Santiago ve Puerto Williams'da karantinada kalacak ekip, Antarktika'nın zor koşullarında bilimsel çalışmalarını tamamlayacak.

"Ülkemiz, Stratejik Önem Arz Eden Araştırmalarına Bir Yenisini Daha Eklemiş Olacak"

Bilim insanlarından oluşan heyeti uğurlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Ülkemizin bayrağının dalgalandığı Antarktika'daki bilim üssümüze giderek çalışmalar gerçekleştirecek bilim insanlarımızı yolcu etmek üzere bir araya geldik. Sınırlarının çok ötesinde akademik çalışmalar sürdüren ülkemiz, bu kapsamda stratejik önem arz eden araştırmalarına bir yenisini daha eklemiş olacak. Bu vesileyle yerli ve milli teknolojilerle donatılmış teçhizatlarımız ile yola çıkacak ekibimize başarılar diliyor, hayırlı yolculuklar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Çok Yönlü Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz"

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin 9 kişilik ekibinde yer alan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı ve Öğretim Üyesi Dr. Onur Şatır'ı kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin dünya üniversitesi olma misyonu ve uluslararasılaşma vizyonu ile çok yönlü çalışma ve araştırma faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu çok yönlü çalışmalara bir yenisinin daha Beyaz Kıtada yapılacak çalışmalar ile ekleneceğini ve bu sürecin de başarıyla sonlanacağına yürekten inandığını belirten Rektör Çomaklı, 65 yıllık tecrübesi ile Atatürk Üniversitesi bünyesinde geliştirilecek yeni projeler sayesinde ülke yükseköğretimine hizmet edeceklerinin altını çizdi.

"Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi" projesiyle Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı, "Antarktika Geçici Türk Araştırma Bölgesinin Atmosferik ve Astronomik Kalite Bakımından İncelenmesi ve İleride Yapılacak Astronomik ve Atmosferik Araştırmalar İçin Ön Çalışma ve Testler" başlıklı projesiyle de Öğretim Üyesi Dr. Onur Şatır, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından destek almaya hak kazanmıştı. - ERZURUM