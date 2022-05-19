Antik kentte hem okudular, hem söylediler - Son Dakika
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Antik kentte hem okudular, hem söylediler

19.05.2022 14:46
Antik kentte hem okudular, hem söylediler

Antik kentte hem okudular, hem söylediler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Okurgezer' projesi çerçevesinde Yatağan'daki okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler Stratonikeia antik kentinde hem kitap okudu, hem şarkı söyledi.

Antik kentte hem okudular, hem söylediler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Okurgezer' projesi çerçevesinde Yatağan'daki okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler Stratonikeia antik kentinde hem kitap okudu, hem şarkı söyledi.

MUĞLA Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muğla genelinde okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve okul kütüphanelerinin etkin kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen 'OkurGezer' projesi çerçevesinde, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yatağan'da okur-yazar buluşması programı gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Ayşe İlker'in konuk olduğu Okurgezer projesi ilçe programı Termik Enerji Konferans Salonunda düzenlenen yazar buluşması söyleşi programı ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrencilerin katıldığı söyleşi programında Okurgezer Projesi İl Koordinatörü Edebiyat öğretmeni ve yazar İsmail Zorba ve Yatağan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İdris Özler'in Moderatörlüğünde Prof. Dr. Ayşe İlker ile söyleşi gerçekleştirildi.

Kitap okuma ve yazarlık üzerine gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Ayşe İlker öğrencilere yazarlık serüvenini ve kitaplarında kaleme aldığı hikayeleri, yaşanmış olaylardan anekdotlarla aktardı. Öğrencilerin kitaplar üzerine sorduğu sorulara tek tek cevap veren konuk yazar onlara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

OkurGezer programında öğrenciler Stratonikeia Antik Kentini ziyaret ederek, antik kentte kitap okuma ekinliği düzenlendi. Öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak antik kentin tarihi atmosferinde okuma etkinliği gerçekleştirdiler. 150 lise öğrencisi, edebiyat öğretmenlerinin rehberliğinde antik kentin kalıntıları arasında kitaplarını okudular.

Okuma etkinliğinin ardından Yatağan Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından müzik dinletisi sergilendi. Yatağan Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tahsin Boztuğ ve öğrencileri enstrümanları ve söyledikleri şarkılarla etkinliğe katılanlara müzik ziyafeti yaşattılar.

Antik kentte hem okudular, hem söylediler
Antik kentte hem okudular, hem söylediler
Antik kentte hem okudular, hem söylediler
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antik kentte hem okudular, hem söylediler - Son Dakika


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