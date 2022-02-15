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Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor - Son Dakika

Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor

15.02.2022 13:59
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor

Eskişehir'de kısaltma olarak kullanılan dar bir ara sokak özellikle geceleri tehlikeli bir hal alıyor.

Eskişehir'de kısaltma olarak kullanılan dar bir ara sokak özellikle geceleri tehlikeli bir hal alıyor.

Eskişehir'de Doktorlar Caddesi olarak bilenen İsmet İnönü 1 caddesinden, Kolcu caddesine bağlanan bir ara sokak, geceleri tehlikeli bir vaziyet alıyor. Kolcu Caddesinde bulanan gece kulübünden çıkan alkollü vatandaşlar, kısaltma olduğu için genellikle o dar ara sokağı tercih ediyor. Tepebaşı Belediyesi'ne ait olan Hanımeli Sokağı'nın hemen bitişiğinde bulunan bahsi geçen Nurhan Sokak'tan, çevre esnafta şikayetçi. Güvenlik kamerası olsa bile gece saatlerinde çokça tacizin ve yol kesmenin yaşandığını iddia eden Uğur Çelik, Doktorlar caddesinde 8 yıldır esnaflık yapmakta.

"Gece saatlerinde bu sokağı kullanan alkollü insanlar çevreyi rahatsız ediyor"

Sadece kendisinin değil diğer esnafların da şikayetçi olduğunu söyleyen Uğur Çelik, özellikle geceleri kadınlara karşı çok tacizin yaşandığını iddia etti. Çelik, "Gece saatlerinde alkollü insanlar geçerken kadınlara karşı tacizde bulunuyor, yol kesen de oluyor, kavga da oluyor. Hırsızlık olayına denk gelmedim hiç, ama çoğunlukla taciz oluyor. Kadınlara karşı ve öğrencilere karşı kötü olaylar yaşanabildiği için bütün esnaflar rahatsız. Sabah 6'ya kadar bu ara sokağın arkasındaki gece kulübü açık oluyor. O saate kadar herkes o yolu kullandığı için olaylar yaşanıyor. Doktorlar Caddesi'nden gece kulübüne çıkan yol daha uzun olduğu için herkes bu kısaltma yolu tercih ediyor. O yolun geceleri karanlık olması da yaşanan olayları tetikliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor
Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor

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İsmet İnönü, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ara sokak özellikle geceleri tehlike saçıyor - Son Dakika


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