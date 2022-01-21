Araban'da ikinci dalga için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Araban'da beklenen yoğun kar yağışı öncesinde alınan tedbirleri açıklayan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, tüm kurumların koordineli bir şekilde vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'nin başkanlığında ilçe Kaymakamlığında Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun da katılımıyla protokol toplantısı düzenlendi. Toplantıda bugün akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tedbirler alındı.

Toplantıda konuşan Ömer Sevgili, Gaziantep - Adıyaman karayolunun açık olduğunu vatandaşların bu güzergahı kullanarak seyahat edebileceğini söyledi.

"Hasta ve hamileler 112 ile iletişime geçsin"

Alınan kararları gazetecilerle paylaşan Ömer Sevgili, "Doğum yapma ihtimali olan vatandaşlarımız 112 ile iletişime geçsin. Onları il merkezimizde ya da ilçe merkezimizde misafir edelim ki herhangi bir olumsuzluk olmasın. Diyaliz Hastalarımızı hastanemizde misafir edeceğiz. Makinaya bağlı olarak yaşayan hastalarımızın bilgisini bizlere vermeniz halinde onları hastanemizde misafir edebiliriz. Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımız Aile hekimleriyle iletişime geçip tedavilerini erkene alalım. Yurtlarımızdaki tüm öğrencilerimizi ailesinin yanlarına transfer ettik. Yolda kalan zor durumdaki vatandaşlarımızı buralarda konaklatacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP