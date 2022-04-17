Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
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Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi

17.04.2022 10:45
Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi

Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, öksüz ve yetim çocuklarla hazırlanan iftar sofrasında buluştu.

Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, öksüz ve yetim çocuklarla hazırlanan iftar sofrasında buluştu. İlçe protokolüyle iftarda bir araya gelen Arabanlı öksüz ve yetim çocukların yüzleri güldü.

Araban ilçe Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi koordinasyonunda "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle ilçedeki tüm öksüz-yetim çocuklara iftar verildi. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde kurulan iftar sofrasına Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun yanı sıra kurum amirleri katıldı. Öksüz ve yetim çocuklarla birlikte engelli çocukların da katıldığı iftar programında, Belediye Başkanı Doğru ile Kaymakam Sevgili çocuklarla tek tek ilgilenerek bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru, çocuklara kaymakamlığın ve belediyenin kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu söyleyerek, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduklarını belirtti.

İftar programı sonunda ise, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan tüm öksüz, yetim ve engelli çocuklara değişik hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP

Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi
Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi
Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi

YORUMLAR
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Hasan Doğru, Hisarcık, Engelli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araban'da öksüz ve yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika


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