Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Ahmet Karakuş 3'üncü kez seçildi - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 15'inci olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Karakuş 3'üncü kez başkan seçildi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda yapılan seçimli genel kurula mevcut başkan Ahmet Karakuş'un listesiyle tek liste halinde gidildi. 677 üyesi bulunan Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 15'inci olağan genel kurulu, yoğun kar yağışının ilçe genelindeki tüm yolları kapatması sebebiyle ilçe merkezindeki 43 üyenin katılımıyla sağlanan ekseriyet neticesinde yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimde kullanılan 43 oyun tamamını alan mevcut başkan Ahmet Karakuş, 3'üncü dönem başkanlığına seçildi.

Yapılan seçimler sonrasında Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Karakuş, "Allah'ın izniyle Arabanlı esnaflarımıza hakkettikleri en güzel hizmetleri iki dönem verdiğimi düşünüyorum. 3'üncü dönemimde de önceki başkanlık dönemlerimde olduğu gibi değerli esnaflarımızın bana vermiş oldukları desteği laikiyle yapacağım İnşallah" dedi.

Genel kurula katılan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Karakuş'a başarılar diledi. - GAZİANTEP