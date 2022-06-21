Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı

21.06.2022 15:57
Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan il eylem planını tanıttı.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan il eylem planını tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki Gazeteciler ile işbirliğinin önemine vurgu yaparken, gazetecilerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ardahan İl Eylem Planında, Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ve Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önleme amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası için 4 ana hedef, 11 strateji ve 49 faaliyet belirlendi.

Tanıtım toplantısında konuşan Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki; "Şiddet kavramı topyekün bütüncül bir şekilde düşünülerek toplumun her katmanını kapsayacak şekilde etkili bir mücadele yaparak şiddeti ortadan kaldırabiliriz. Bu çerçevede ulusal düzeyde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı bakanlığımız tarafından 2022-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğü konuldu. Bizde Ardahan'da İl eylem planımızı hazırladık. Eylem planımızın tanıtımları devam ediyor. Bugünde siz basın mensubu arkadaşlarımıza tanıtım faaliyetimizi yapıyoruz" dedi. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Ardahan'da Bitirilemeyen Sulama Barajıne Tepki Var Ardahan'da Bitirilemeyen Sulama Barajıne Tepki Var Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kaynak: İHA

Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement