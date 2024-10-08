Ardanuç- Olur Yolu Hala Bitmedi!

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesini Erzurum'un Olur ilçesine bağlayacak kara yolunun verilen sözlere rağmen 3 yıldır bitmemesine bölge halkı tepki gösterdi. Eski muhtar Ahmet Pehlivan, "Yıl 2024 ve 2021'de bitmesi gereken yol hala bitmedi. Biz Ardanuç ve Zekeriya köyü halkı olarak mağduruz" diye konuştu. Zekeriya köyünden Yüksel Çelik, "Bu yolun bitimini biz görmeyiz. Ben 60 yaşındayım da ama artık her sorduğumuzda iki yüz metreyi geçmiyor tüneldeki çalışma" dedi.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan ve Ardanuç- Olur kara yolundaki Zekeriya köyü kısmında 6 yıldır devam eden tünel ve yol çalışması bölge halkını mağdur ediyor. Zekeriya köyü eski muhtarı Ahmet Pehlivan, yolun bitirilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Pehlivan, şunları söyledi:

"Artvin'in Ardanuç ilçesiyle, Erzurum'un Olur ilçesini bağlayan tünelin bulunduğu noktadayız. 2018 yılında ihalesi olup, çalışmaya başlamış ve 2021 yılında biteceği söylenen bir tünel çalışması idi ama yıl 2024 oldu ve tünelde hala çalışma devam ediyor. Dolayısıyla yolumuzda bağlanamadı. Köylüler ve ilçe halkı olarak aynı zamanda Erzurum Olur ilçe halkı olarak da yolun uzamasından dolayı mağduruz. Ama biz Zekeriya köylüler başka bir sorun daha yaşıyoruz. Burada yol yapımı devam ettiği için özel idareden yol asfaltlama ve yol bakım çalışmasını yeterince alamıyoruz. Dolayısıyla da bozuk yollar nedeniyle sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Kış ve yazında bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Devletimizden isteğimiz bu yolun kısa zamanda bitirilmesini rica ediyoruz."

Zekeriya köyünden Erhan Altun da yolun bozukluğu nedeniyle araçlarında ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi. Altun, "Bu tünel inşaatı 2018 yılında başladı ve 3 yıl içerisinde biteceği söylendi. 2024 yılındayız ve tünelin yüzde ellisi de şu anda tamamlanmamış durumdadır. Köyümüzün şu anda Ardanuç'la ulaşımını sağlayan yolun yarısı yaklaşık on iki kilometresi tamamen sergisiz ve bozuk dolayısıyla taksiler altını vuruyor. Evet diğer köylerde asfalt varken Zekeriya köyü ve Ballı köyü yolu asfalt değil taleplerimize ise burada yol çalışması devam ettiği için asfaltlama yapamayacaklarını söylüyorlar. Bizler sürekli bu bozuk yolları kullandığımız için araçlarımız arızalanıyor. Bu yol haritalarda Erzurum-Artvin kara yolu gözüküyor ve hatta yol bitmiş asfaltlanmış gözüktüğü için de insanlar araçlarıyla geldiklerinde yolun bitmediğini görüyorlar. Kimi zaman yolda batan oluyor ve biz de traktörlerimizle araçlarını çekiyoruz. Buradaki çalışma 6 ay devam ediyor, 6 ay ise çalışmalar duruyor" diye konuştu.

"Yaşım 60, bu yolun bittiğini göremeyeceğim"

Zekeriya köyünden Yüksel Çelik ise "Vallahi 2-3 yıla biteceğini söylüyorlardı ama hala bitecek. Köyümüzde tozdan dumandan dolayı insanlar sıkıntı çekiyor. Yolumuzda perişan özellikle 10 kilometresi ve ne bakan ne ilgilenen ve ne bileyim sorumlu devlet mi ve işin muhatabı da yok. Bu yolun bitimini biz görmeyiz. Ben 60 yaşındayım da ama artık her sorduğumuzda iki yüz metreyi geçmiyor tüneldeki çalışma" ifadesini kullandı.