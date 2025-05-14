Ardanuç'ta Heyelan Tehlikesi: Yollar Tehlikede - Son Dakika
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Yerel

Ardanuç'ta Heyelan Tehlikesi: Yollar Tehlikede

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CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, heyelanlar nedeniyle 12 köyün yollarındaki tehlikeye dikkat çekti.

14.05.2025 13:05
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, ilçenin Aşağıırmaklar bölgesinde, yaklaşık 12 köyün ulaşımını sağlayan yollarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle köylülerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "2 yıldır çöken noktada hiçbir çalışma yapılmadı. Konulan dubalar bile çöküntü alanında kalmış durumda ve herhangi bir uyarı levhası da yok" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aşağıırmaklar bölgesinde, yaklaşık 12 köyün ulaşımını sağlayan yollarda meydana gelen heyelanlara dikkati çekmek için bölgeye giden CHP Ardanuç İlçe Başkanı Uygur, yolların can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Uygur, "Bu bölgede 12 köyün kullandığı yolda, 2 yıldır çöken noktada hiçbir çalışma yapılmadı. Konulan dubalar bile çöküntü alanında kalmış durumda, herhangi bir uyarı levhası da yok" diye konuştu.

Yol üzerindeki heyelan riskinin birçok noktada devam ettiğini belirten Uygur, "Yolun zemini çökmüş, sadece üstü geçici malzemeyle kapatılmış. Her an trafiğe kapanabilir. Özellikle Anançlı Köyü yolunda sık sık heyelan yaşanıyor ve hiçbir önlem alınmıyor" ifadelerini kullandı.

"Yol, adeta bir ölüm makinesine dönüşmüş durumda"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın konuyu TBMM gündemine taşımasına rağmen bölgede hala herhangi bir çalışma yapılmadığını hatırlatan Uygur, şunları kaydetti:

"Burada da can kaybı mı yaşanması gerekiyor? Bu bölgede özellikle yağmur sonrasında sık sık heyelan oluyor, yola taşlar düşüyor. Burası son derece tehlikeli bir alan ama ne yazık ki herhangi bir önlem alınmadı. Bu bölgede tam 12 köy bulunuyor. Geçmişte yatılı bölge okulu olan, sağlık ocağı ve doktoru bulunan bu köylerde, son yıllarda 6 kamu kurumu kapatıldı. Bu da nüfusun azalmasına neden oldu. Nüfus azaldıkça yollar da ihmal edildi. Bakın, bu noktada 300 metrelik bir mesafeyi araçla hızlıca geçemezsiniz. Yol, adeta bir ölüm makinesine dönüşmüş durumda."

Uygur, yollar aktif kullanılmasına rağmen üzerlerinde kopmak üzere olan kayalar bulunduğuna işaret ederek, "Dördüncü heyelan bölgesindeyiz ve sadece geçici bir sergi dökülmüş. Bu yollar her an kapanabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ardanuç'ta Heyelan Tehlikesi: Yollar Tehlikede - Son Dakika

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