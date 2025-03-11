Ardıl Barajı\'nda Su Seviyesi Düşüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'e düştü.

Ardıl Barajı Gölet'inin bulunduğu bölgeye giden Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden aldığım bilgiye göre, Ardıl Barajı gölünün doluluk oranının yüzde 35'e düştüğünü söyledi.

Altun, "Bu yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede beklediğimiz yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle Ardıl Barajı gölünün doluluk oranı yüzde 35'e düştü. Bu oranın yüzde 10'unun kullanılması gerekir. Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Şahsım ve baraj suyundan faydalanan çiftçilerimiz adına Allah'tan dileğimiz, bahar mevsiminde bol sağanak yağışın gerçekleşmesiyle Ardıl Barajı'mızın gölünün dolmasını istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP