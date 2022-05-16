Arguvanlı gençler sokaklara taştı - Son Dakika
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Arguvanlı gençler sokaklara taştı

16.05.2022 14:39
Arguvanlı gençler sokaklara taştı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gençlik Haftası nedeniyle kutlamalara başlandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gençlik Haftası nedeniyle kutlamalara başlandı. Gençlik Haftası açılışında Arguvanlı gençler sokaklara taştı.

Arguvan'daki gençlik yürüyüşüne, öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtına, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından konuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı önündeki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay yaptığı açıklamada, "Başta Türk Gençliği olmak üzere Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimize borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Arguvanlı gençler sokaklara taştı
Arguvanlı gençler sokaklara taştı
Arguvanlı gençler sokaklara taştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arguvanlı gençler sokaklara taştı - Son Dakika


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