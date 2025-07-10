Arıcı Mustafa\'nın Zeki Çözümü

Rizeli arıcı Mustafa Memoğlu, kovanlarını çatıya çıkartarak ayılardan korumayı başardı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan Mustafa Memoğlu, kıvrak zekasını konuşturarak peteklerini ayılardan korumak için farklı bir çözüm buldu. Memoğlu, sürekli ayıların saldırısına maruz kalan peteklerini bungalovun çatı kısmına yaptırdığı platformlara koyarak muhafaza etmeyi başardı. Sacın ayı için kaygan bir zemin oluşturmasından da faydalanan arıcı Memoğlu, böylelikle arı peteklerini saldırıdan korumuş oldu.

Arılarını ve kovanlarını ayılardan korumak için başka çaresi olmadığını söyleyen Mustafa Memoğlu, "Ayılarla birlikte yaşayacağız. Onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü buralar onların yaşam alanları, başka çare yok" ifadelerini kullandı. - RİZE