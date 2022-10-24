Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı - Son Dakika
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Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı

24.10.2022 11:53
Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı

Bursa'da yapılan düğünde damada arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

Bursa'da yapılan düğünde damada arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

Mudanya'nın Yaylacık köyünde geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı - Son Dakika
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