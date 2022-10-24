Mudanya 'nın Yaylacık köyünde geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.