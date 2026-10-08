Arnavutluk Savunma Bakanı Nufi, Milli Savunma Bakanı Güler ile Bakanlıkta görüştü

Arnavutluk Savunma Bakanı Nufi, Milli Savunma Bakanı Güler ile Bakanlıkta görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Güler, Nufi'yi Milli Savunma Bakanlığında törenle karşıladı; görüşmede baş başa ve heyetler arası temaslar yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi ile bir araya geldi.
Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Nufi, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Güler, Emal Nufi'yi Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Nufi, Onur Kıtası'nı selamladı. Bakan Güler ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Nufi, Bakanlık önünde fotoğraf çekildi. Törenin ardından ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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