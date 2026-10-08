Arnavutluk Savunma Bakanı Nufi, Milli Savunma Bakanı Güler ile Bakanlıkta görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi ile bir araya geldi.

Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Nufi, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Güler, Emal Nufi'yi Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Nufi, Onur Kıtası'nı selamladı. Bakan Güler ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Nufi, Bakanlık önünde fotoğraf çekildi. Törenin ardından ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.