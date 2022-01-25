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Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

25.01.2022 09:40
Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

Arpaçay Belediyesi karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarının karını temizliyor.

Arpaçay Belediyesi karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarının karını temizliyor.

Kars'ta yağan kar yağışıyla birlikte Arpaçay Belediye Başkanlığı'nda oluşturulan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın katıldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokakların karı kepçelerle temizlenerek kamyonlara ilçe merkezi dışına taşına taşındı.

Belediye ekipleri gerek kaldırım, gerek yol ve gerekse park ve bahçelerde bulunan karları temizleyerek, araç trafiğinin sağlıklı akışını sağladı.

Yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erçetin Altay, "Arpaçay'a son yılların en fazla karı yağdı. Tabi biz kar yağmadan önce tedbirlerimiz almıştık. Oluşturduğumuz karla mücadele ekipleri hazırlıklıydı. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz cadde ve sokakların karını temizlemeye başladı. Şuan da ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla kar kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Her hangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları devam ediyor" dedi.

Öte yandan Arpaçay'da belediye ekipleri kaldırımlarında kar ve buzunu temizledi. Ekipler buza karşı ilçe giriş ve çıkışlarında kumlama çalışması da yapıyor. - KARS

Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı
Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

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Erçetin Altay, Arpaçay, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arpaçay Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


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