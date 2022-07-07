Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi

Arsuz Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Arsuz Belediyesi ekipleri, hem ilçede yaşayan hem de misafir olarak gelecek vatandaşların, bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki restoran ve cafeler başta olmak üzere, marketler, fırınlar, kasaplar, yiyecek ve içecek satışı yapan tüm yerlerde denetimini gerçekleştiriyor. Yapılan denetim sırasında ürünlerin son kullanım tarihleri, sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlerin taze olup olmadığı inceleniyor, gerekli durumlarda uyarılarda bulunuluyor.