Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi

07.07.2022 16:18
Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi

Arsuz Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Arsuz Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Arsuz Belediyesi ekipleri, hem ilçede yaşayan hem de misafir olarak gelecek vatandaşların, bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki restoran ve cafeler başta olmak üzere, marketler, fırınlar, kasaplar, yiyecek ve içecek satışı yapan tüm yerlerde denetimini gerçekleştiriyor. Yapılan denetim sırasında ürünlerin son kullanım tarihleri, sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlerin taze olup olmadığı inceleniyor, gerekli durumlarda uyarılarda bulunuluyor.

YORUMLAR
500
Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa
Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:10 Rüşvet soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar: Gerekçesini bilmiyorum
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Arsuz Zabıtası'ndan Bayram Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement