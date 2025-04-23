Artvin'de 23 Nisan Coşkusu

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Artvin'de törenle kutlandı. Törenin ardından Artvin Valisi Turan Ergün, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.

Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler Gazi Ortaokulu önünden kortej yürüyüşüyle başladı, Artvin Valiliği önünde ise son buldu. Valilik önünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törenin ardından Artvin Valisi Turan Ergün çocukları makamında kabul ederek, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.

Ergün burada yaptığı konuşmada, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını kutluyoruz. Çok kıymetli öğrencilerimizi valiliğimizde misafir ediyoruz, hatta koltuğu onlara devrettik. Bugün bu durum sembolik olabilir, ancak yarın bu makamların gerçek sahipleri onlar olacak" dedi.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından Artvin Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda konuşan Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da "Bugün, kurtuluş mücadelesi veren bir milletin, tüm dünyaya egemenliğin yalnızca kendi ellerinde olduğunu haykırdığı gündür. Bu, bir milletin üzerine çöken karanlığa doğan hürriyet güneşidir" diye konuştu.