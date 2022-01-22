Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunda yayınlanan O Ses Türkiye müzik yarışmasında Hasan Koçak'ın şampiyonluğu, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde horonlarla kutlandı.
O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak'ın şampiyonluğunu kutladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Artvin'de O Ses Türkiye horonu! Hasan Koçak'ın şampiyonluğu memleketi Artvin'de böyle kutlandı - Son Dakika