Artvin'de Pazarcılar Ekonomik Kriz İle Mücadele Ediyor

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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin Ardanuç'ta pazarcı esnafı, alım gücü düşen vatandaşın alışveriş yapamadığını belirtti. Ceviz satıcısı "Benim satışlarıma göre ekonomik kriz var" derken, balık satan esnaf 10 kasa getirdiği balığın 12 saatte sadece 2 kasasını satabildiğini söyleyerek, boşa hamallık yaptıklarını ifade etti. Bir başka Ardanuçlu pazarcı ise "Satmaya çalıştığımız ürünleri doğru dürüst paraya satamıyoruz... Seçim olursa, belki hükümet değişir, belki durumumuz düzelir. Biz bu hükümetten usandık" dedi.

Artvin Ardanuç'ta pazarcı esnafı, alım gücü düşen vatandaşın alışveriş yapamadığını, ürünlerini satamadıkları için kendilerinin de bitik duruma geldiğini söyledi. Bir pazarcı kendisi iş yapamadığı gibi çocuğunun da iş bulamadığını söyleyerek dert yandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Aylık yok, maaş yok, iş yok, çocuklarımız işsiz. Vallahi çok zor geçiniyoruz. Eşimin maaşı yok, emekli değil. Çocuğum iş bulup da giremedi. Biz de hayvancılıkla idare ediyoruz. Onu da ucuz ve pahalı şekilde satıyoruz. Ne olacak, halimiz perişan, bunu dünya alem biliyor. Çocuğum 4 yıllık üniversite okudu, sınavlara giriyor ama sonuçlar boş çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi sınavı kazandı ama bakalım bu sefer ne olacak. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Çocuk şu anda geçici bir işte, eşim de hayvancılık yapıyor. Geçim gerçekten zor."

Bir başka pazarcı, "Satmaya çalıştığımız ürünleri doğru dürüst paraya satamıyoruz. Maaşımız var ama yetmiyor. Hükümetimiz çok övündü ama övündükleri gibi çıkmadı. Maaşlarımızı az veriyorlar, memnun değiliz. Seçim olursa, belki hükümet değişir, belki durumumuz düzelir. Biz bu hükümetten usandık" şeklinde konuştu.

Emekliye yapılacak zamlarda hayal kırıklığı yaşanacak

Emeklilere yapılacak zammın da hayal kırıklığı yaratacağını belirten emekli Yücel Aksakal ise şunları söyledi:

"Emeklilere yapılacak zamlarda hayal kırıklığı yaşanacak. Doğru dürüst bir zam vermeyecekler ve biz de böyle yaşayacağız işte. Kendileri 250 ya da 300 milyar (bin) alıyorlar ama bize gelince para yok. Bütçe açık vermiş, ataması yapılmayan ücretli öğretmenlerin maaşları ödenmemiş. Bunlar ayıptır. Vatandaşı neden eziyorlar? Günah değil mi? Kendilerini vatandaşın yerine koysunlar, bakalım yaşamanın ne kadar zor olduğunu görsünler."

Bence ekonomik kriz var

Ekonomik kriz olduğunu belirten ceviz satan bir vatandaş, "Pazara geldik, piyasa durgun, müşteriler pahalı diyor. Elimden geldiği kadar ucuz satmaya çalışıyorum ama yine de pahalı geliyor. Ekonomik kriz var, yani her türlü kriz var. Benim satışlarıma bakarak ekonomik krizin olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Boş yere hamallık yapıyoruz

Ardanuç pazarında hamsi satan Uğur Keleş de zararına sattıklarını ifade ederek, "Ardanuç'ta balıkçılık yapıyorum, satışlar bitik. 10 kasa balık getirdim saat 12 oldu, 8 kasası hala duruyor. Trabzon'dan kasasını 2 bin 400 liraya almışız, burada 200 liraya satıyoruz. Bir kasada 14 kilo var, ama teraziye vurduğumuzda 13 kilo satıyoruz hamsiyi. 200 TL için Trabzon'a araba sürüyoruz ve inanın bu işte karımız kalmadı, zararına gidiyoruz. Tezgahımız var ama müşterimiz sabit. Ardanuç'ta kimse yok, olanda da alım gücü yok. Boş yere hammallık yapıyoruz. Vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz ama vatandaş 1 kilo hamsi alamıyor. 1 paket sigara olmuş 200 lira, hamsi de 200 lira. Vatandaşın alım gücü yok" diye ifade etti.