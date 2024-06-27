Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde Fırtınaya Yakalanan İki Arkadaşın Zor Anları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde Fırtınaya Yakalanan İki Arkadaşın Zor Anları

Artvin\'deki Mençuna Şelalesi\'nde Fırtınaya Yakalanan İki Arkadaşın Zor Anları

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki Mençuna Şelalesi'nde fırtınaya yakalanan iki arkadaşın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şelaleyi gezmeye gelen doğa severler, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

27.06.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki Mençuna Şelalesi'nde fırtınaya yakalanan iki arkadaşın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan ünlü Mençuna Şelalesi, dün yaşanan ani fırtına ve şiddetli yağışla birlikte adeta çoştu. Bu sırada şelaleyi Bursa'dan gezmeye gelen iki doğa sever zor anlar yaşadı.

Bursa'da yaşayan ve esnaflık yapan Coşkun Topsaç, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Arhavi'ye gitti. Kente etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Coşkun Topsaç, Mençuna Şelalesi'nin fırtına altındaki halini merak edince, arama kurtarma eğitmeni olan kuzeni Halil Topsaç ile birlikte şelalenin yolunu tuttu.

Gördükleri manzara karşısında hayranlık duyan kuzenler, bir yandan da zor anlar yaşadı. Mençuna Şelalesi'nin eşsiz manzarasının tadını çıkaran kuzenler, cep telefonlarına o anları kaydederek doyasıya eğlendiler. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Mençuna Şelalesi, Cep Telefonu, Fırtına, Arhavi, Artvin, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde Fırtınaya Yakalanan İki Arkadaşın Zor Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde Fırtınaya Yakalanan İki Arkadaşın Zor Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement