Artvin İl Müftüsü Güneş Aydın'a atandı - Son Dakika
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Artvin İl Müftüsü Güneş Aydın'a atandı

17.03.2022 11:03
Artvin İl Müftüsü Güneş Aydın'a atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Karabük'e atanan Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yerine Artvin Müftüsü Hasan Güneş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Karabük'e atanan Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yerine Artvin Müftüsü Hasan Güneş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede, bazı şehirlerin il müftüleri değişti. Buna göre, Karabük İl Müftülüğü'ne atanan Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yerine Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğü'ne ise Mesut Harmancı atandı. Diğer atamalar ise şu şekilde; "Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yerine Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Diyarbakır İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Muş İl Müftülüğü'ne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğü'ne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk." - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artvin İl Müftüsü Güneş Aydın'a atandı - Son Dakika


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