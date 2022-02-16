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Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı - Son Dakika

Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

16.02.2022 17:39
Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman İ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 850 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İ Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasında 850 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada 850 kişinin kimlik kontrolü ve 63 iş yeri kontrolü gerçekleştirildi. 35 ekip, 177 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alınırken, yoklama ve bakaya kaçağı olan 2 şahıs hakkında da idari işlem gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asayiş uygulamasında 850 kişinin sorgusu yapıldı - Son Dakika


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