Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar - Son Dakika
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Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar

15.04.2022 13:02

Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar Bursa Uludağ üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden aşçılık kursu eğitimi gören 8 öğrenci yaptıkları yemeklerle arkadaşlarına iftar verdi.

Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar

BURSA - Bursa Uludağ üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden aşçılık kursu eğitimi gören 8 öğrenci yaptıkları yemeklerle arkadaşlarına iftar verdi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan, aşçılık kursuna katılan kadın ve öğrenci kursiyerler tarafından yapılan yemekler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurulan sofralarla öğrenciler iftar yaptı.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sınav haftaları boyunca Orhaneli Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursumuzda pişirilen yemeklerden ikram ediyoruz. Aşçılık kursumuza üniversite öğrencilerimizden de katılanlar oldu. 24 öğrencimizden 8 tanesi üniversite öğrencisi. Aşçılık eğitimi alan kursiyer üniversite öğrencilerimiz sınav haftalarında arkadaşlarının yiyecekle ilgili sıkıntı yaşayacaklarını dile getirirlerken, yemek konusunda bizden talepte bulundular. Öğretmen arkadaşlarla bir araya gelip bir planlama yaptıktan sonra, bir hafta boyunca öğrencilerimize yemek hizmeti vermeyi uygun gördük. Öğrenci arkadaşlar mutlu oldu. Bunu gelenek haline getirip önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Üniversite öğrencilerinden aşçılık kursuna katılan Nisa Nur Avcı "Bazı boş derslerimiz var. Bizde o zamanlarda aşçılık kursuna geliyoruz. Aşçımız ve arkadaşlarımla beraber güzel yemekler yapıyor ve kendimizi geliştirmek için yemeklerin püf noktalarını öğreniyoruz. İleride işimize yarayacağını düşünüyorum. Öğrencilere faydalı olurken, sınav zamanında hem stresimizi hem de yükümüzü azaltmak için güzel bir ortam oluyor" diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksek okulu öğrencileri sınav haftaları boyunca Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında gerekli hijyen koşulları altında aşçı usta öğreticiler ve kursiyer öğrenciler tarafından yapılan yemeklerle iftarlarını açacaklar.

Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar
Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar
Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar

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Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Orhaneli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşçı öğrencilerden arkadaşlarına iftar - Son Dakika


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