Asgari Ücret Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Asgari Ücret Eleştirildi

Devlet Sert, 2025 asgari ücret artışının emeğin hakkını korumadığını belirtti.

03.01.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin işveren haricinde kimseyi sevindirmediğini belirterek, "Asgari ücrette emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, sendika genel merkezinde 2024 yılı çalışma hayatı ve 2025 yılı beklentilerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sert, yeni asgari ücretin işveren hariç kimseyi memnun etmediğini söyleyerek, "22 bin 104 lira, yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir ancak belirlenen asgari ücret geçim ücreti olarak bu enflasyonist ortamda ne yazık ki dizginlenemeyen fahiş fiyatlar karşısında, bu kadar yüksek ev kiraları, gıda fiyatları karşısında emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı" dedi.

"İŞKOLLARIMIZIN SIKINTILARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ RAPORLAŞTIRIYORUZ"

Asgari ücretteki yüzde 30 artışı 2025 yılı için pek çok parametredeki artışlarla ilgili bir işaret fişeği olarak algıladıklarını dile getiren Sert, "Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) önümüze gelecek. HAK-İŞ adına KÇP Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. İlk toplantımızı yaptık, işkollarımızın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini raporlaştırıyoruz. Anayasa Mahkemesi, KÇP ile ilgili verdiği kararda 'Bu protokolün toplu sözleşmeler için bağlayıcılığını' kaldırdı. Son gelişmelerden önce işveren kesimi olarak kabul ettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının işçi hak ve menfaatleri için KÇP protokolünün üzerinde bir hak ve kazanım öngörebileceklerini, bunun için sendikalar olarak önümüzün açıldığını düşünüyorduk. Artık bu konuda da endişelerimiz var. Protokolün bağlayıcılığı kaldırılınca kimi kurumlarda acaba daha alt seviyede mi toplu sözleşme masaları kurulacak? Yetkili sendikalar ve HAK-İŞ olarak böyle bir duruma asla izin veremeyiz" açıklamasında bulundu.
Sert, yıllardan beri çözümlenemeyen ve kanuni düzenleme gerektiren bazı konularda KÇP masasında çok büyük ve çok ısrarlı bir mücadele vereceklerini kaydetti.

"TABİİ Kİ TALEPLERİMİZ OLACAK, KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda çok büyük iki toplu sözleşme masasının tarafı olduklarını dile getiren Sert, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 23 bin işçi adına bu masa kuruldu, ilk görüşmeler tamamlandı. Sağlık Bakanlığında 211 bin işçi adına toplu sözleşme süreci başlamak üzere. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde toplu sözleşme müzakere süreçlerimiz de yine aynı şekilde başlamak üzere. Öz-Sağlık-İş Sendikası olarak da 225 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemiz adına bu masalara oturuyoruz. Tabii ki taleplerimiz olacak, kazanılmış haklarımızı daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asgari Ücret Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.