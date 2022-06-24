Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor - Son Dakika
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Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor

24.06.2022 11:10
Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor

Buca Belediyesi, aşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Hasanağa Bahçesi’nde 'Aşıklar Şöleni' düzenledi. Katılımcı aşıkların atışmalarıyla renklenen etkinliğe, Bucalılar yoğun ilgi gösterdi.

Buca Belediyesi, aşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Hasanağa Bahçesi'nde 'Aşıklar Şöleni' düzenledi. Katılımcı aşıkların atışmalarıyla renklenen etkinliğe, Bucalılar yoğun ilgi gösterdi.

Buca Belediyesi tarafından "Sazı elinde sözü dilinde Aşıklar Buca'da" sloganıyla hayata geçirilen Aşıklar Şöleni'ne bu yıl da ilgi yoğun oldu. Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilen şölene, çok sayıda aşık katılım gösterdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği şölende sahne alan aşıklar, sazları eşliğinde atıştılar. Aşık Celal Hoca, Aşık Ensar İpekoğlu, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Nuri Demiroğlu, Aşık İskender Yıldırım, Aşık Kenan İnkayalı, Aşık Köksal Topçu, Aşık Bedri Sinan, Aşık Turgut Yılmaz, Aşık Mehmet Divanoğlu, Aşık Ahmet Aras, Aşık Serdar Çelik, Aşık Güngör Kaptan, Aşık Mansur Alyansoğlu, Aşık Firgani Uykur, Aşık Firgani Koluçolak, Aşık Fahrettin Akdağ ve Azerbaycanlı Aşık Cevati'den oluşan aşıklar kadrosu, halkın üzüntülerini ve sevinçlerini türkülerine yansıttı.

ERHAN KILIÇ'A TEŞEKKÜR

Etkinlikte bir konuşan İzmir Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Celal Bulut, şölene ev sahipliği yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"BU ŞENLİK ÇOK KIYMETLİ"

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ise ilçede geleneksel hale gelen şenliği, Buca Belediyesi olarak çok kıymetli bulduklarını vurgulayarak, "Aşıkların önemi bugün daha da arttı. Zira ellerinde akıllı telefonlarla birbirleriyle sohbet edemeyen insanların çağında yaşıyoruz. İşte aşıklık geleneği, bu yabancılaşma içinde bize özümüzü hatırlatma, birbirimizin sözüne kulak verme fırsatı verir" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşıklık Geleneği Buca'da Yaşatılıyor - Son Dakika

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