Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Aşkale\'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Tiyatro gösterisi, konuşmalar, şiirler, mehteran ve Erzurum Bar ekiplerinin gösterileriyle coşku zirveye taşındı. Ayrıca, Şehitlik Anıtı'nda saygı duruşu ve dualar yapıldı. Günün sonunda ise dostluk müsabakası düzenlendi.

03.03.2024 13:34  Güncelleme: 13:42
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Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı. Bayram coşkusu sabah Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. İlçe Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Pekşen çelenklerini sundu ve akabinde tören alanına geçildi.

İlçenin Ermeni mezaliminden kurtuluşu temsili bir tiyatro ile katılımcılara sunuldu. Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış günün anısına konuşmalarını gerçekleştirdi. Öğrenciler şiirler okudu, Erzurum Büyükşehir belediyesi mehteran ve Erzurum Bar ekipleri gösterileri ile yaşanan coşkuyu zirveye taşıdı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödül takdimleri yapıldı.

Bayram etkinlikleri kapsamında Aşkale'nin Ortabahçe köyündeki Şehitlik Anıtı'na gidildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim ve dualar okundu.

Öğleden sonra ise Türkiye Süper Lig 1. Bursa Atlı Spor Kulübü ve Aşkale Atlı spor kulüpleri arasında bir dostluk müsabakası sergilendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

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