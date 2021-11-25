Aşkale sütü KUDAKA desteğiyle işlenecek - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Aşkale Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve Ajans personeli katıldı.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler sonrasında daha önce süt toplama merkezi kurulmuş olan Aşkale'de toplanan sütün işlenerek katma değerli farklı ürünler üretilmesi ve böylece ilçede hayvancılık sektörünü imalat sektörü ile birleştirerek ekonomide daha fazla katma değer sağlanması hedefleniyor. Projede planlanan faaliyetlerin tamamlanması ile günlük 5 ton süt işleme kapasitesiyle tesisin faaliyete başlaması, günlük 400 kg tereyağı, 250 kg beyaz peynir ve 150 kg lor üretilerek proje süresince oluşturulan müşteri zincirine sunulması ve tesis bünyesinde oluşturulan yöresel ürünler satış ve kahvaltı salonu bünyesinde pazarlanmaya başlanması amaçlanmakta.

Başlangıçta 13 kişi istihdam edilmesi planlanan projenin çarpan etkisi ile sonraki yıllarda da ilçede hem istihdamı arttırıcı etki yapması hem de hayvancılık ve turizm sektörüne katkı sağlaması öngörülüyor. - ERZURUM