Aşkaleliler Geleneksel Bayramlaşma Programında Buluştu

Aşkaleliler her bayram olduğu gibi gelenekselleşen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Aşkale Belediye Başkanlığı tarafından her Kurban ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi geleneksel bayramlaşma programında, ilçe halkı bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nın 1. gününde düzenlenen bayramlaşma programı Belediye Sosyal Tesislerinde yapıldı. Aşkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Şenol Polat, Siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Polat, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek herkesin bayramını kutladı.

Geleneksel Bayram programına katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM