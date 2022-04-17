ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Koçarlı'da içme suyu kaynak drenaj çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yatırımlarına ve kalıcı altyapı çözümleri üretmeye devam ederken, bu çerçevede Koçarlı'da da çalışma gerçekleştirdi. Yenileme ve yeni hatlar oluşturarak kalıcı hizmetler sunan ASKİ, Bağcılar Mahallesi'nde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımda "ASKİ ekiplerimiz, Koçarlı ilçesi Bağcılar mahallesinde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor. Kalıcı çözümler üreterek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer aldı. - AYDIN