ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor

17.04.2022 13:07
ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Koçarlı'da içme suyu kaynak drenaj çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Koçarlı'da içme suyu kaynak drenaj çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yatırımlarına ve kalıcı altyapı çözümleri üretmeye devam ederken, bu çerçevede Koçarlı'da da çalışma gerçekleştirdi. Yenileme ve yeni hatlar oluşturarak kalıcı hizmetler sunan ASKİ, Bağcılar Mahallesi'nde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımda "ASKİ ekiplerimiz, Koçarlı ilçesi Bağcılar mahallesinde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor. Kalıcı çözümler üreterek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer aldı. - AYDIN

ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ASKİ, Koçarlı'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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