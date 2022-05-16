ASKON, Erzurum'da şube açıyor - Son Dakika
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ASKON, Erzurum'da şube açıyor

16.05.2022 14:07
ASKON, Erzurum'da şube açıyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Anadolu'da 35'inci şubesini Erzurum'da açmaya hazırlanıyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Anadolu'da 35'inci şubesini Erzurum'da açmaya hazırlanıyor. Bölge ticaretine önemli katkılar sağlaması beklenen derneğin başkanı ise yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilan edilecek.

Türkiye'nin en önemli iş derneklerinden gösterilen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum'da şube açmak için kolları sıvadı. 1998 yılında kurulan ve ASKON, Türkiye çapında 8 binden fazla kurumsal üyesiyle, toplamda 1 milyonu aşkın istihdamı kapsayan iş gücü ve ülkeye 10 milyar dolarlık ihracat katkı payı bulunuyor. "Yarın inşası" idealiyle yola devam eden derneğin, elektronik, enerji, bilişim, makine, otomotiv, inşaat, kimya, sağlık, tekstil, deri, gıda, tarım, hayvancılık, basın/yayın, ambalaj, hizmet, eğitim gibi 100'den fazla sektörü temsil ediyor. Üyelerine altyapı desteği veren dernek, Türkiye'nin küresel arenada rekabet gücünü artırmak için de araştırma geliştirme çalışmalarında bulunuyor. Merkezi İstanbul'da bulunan derneğin Anadolu'da 35'inci şubesinin ise Erzurum'a açılacağı ilan edildi. Bölgenin iş dünyasına önemli katkılar sunması beklenen ASKON'un başkanlığını ise kimin yürüteceği gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısının ardından açıklanacak. - ERZURUM

YORUMLAR
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AB, martta 27,7 milyar avro ticaret açığı verdi AB, martta 27,7 milyar avro ticaret açığı verdi Çavuşoğlu: 'NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil' Çavuşoğlu: 'NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil'

İhracat, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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