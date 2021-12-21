Astana Görüşmelerinin 17.turunun ilk günü tamamladı - Son Dakika

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımı ile Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye'de devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Astana Görüşmelerinin 17. Turunun ilk günü yapılan ikili ve üçlü görüşmelerle tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, Astana görüşmelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal başkanlık ederken, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asghar Khaji ve Suriye muhalefeti Ahmet Toma tarafından temsil ediliyor. Görüşmelere Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Havla Mattar da katılırken Irak, Ürdün ve Lübnan da gözlemci olarak yer alıyor.

Görüşmeler sabah saatlerinde başladı

Astana Görüşmelerinin 17. turu Türkiye, Rusya ve İranlı heyetlerin ikili ve üçlü toplantıları ile bugün TSİ 08: 00'de başladı. Türk heyeti, ilk toplantısını Birleşmiş Milletler heyetiyle gerçekleştirdi. İki gün sürmesi beklenen görüşmelerde, Cenevre'de Suriye anayasa komiteleri çalışmalarının başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve daha fazla güven artırıcı önlemler gibi çeşitli konular ele alınacak. Gazetecilere konuşan Lavrentiev, Rus heyetinin öncelikli olarak oradaki duruma ve ateşkes kurulmasına odaklanacağını söyleyerek DEAŞ ve diğer grupların terörist hücrelerinin son zamanlarda tekrar aktif hale gelmeye başladığına da dikkat çekti. Lavrentiev açıklamasında, "Hem Türk hem de İranlı ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde bu konuya öncelik vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Suriye heyetiyle verimli bir görüşme yaptık"

Mülteci sorunu, tutukluların serbest bırakılması ve insani kriz gibi sorunların üstesinden gelmek için Suriye'deki siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine dikkat çeken Lavrentiev, "Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları da müzakerelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Suriye heyetiyle bu konuda verimli bir görüşme yaptık." dedi.

Astana Görüşmeleri Türkiye, İran ve Rusya tarafından Suriye'deki tarafları bir araya getirmek ve savaşa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla başlatılmıştı. BM destekli Cenevre'deki barış görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla ilk Astana toplantısı Ocak 2017'de Türkiye'de yapılmıştı. - NURSULTAN