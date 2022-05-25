Astronotun kaskına su doldu - Son Dakika
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Astronotun kaskına su doldu

25.05.2022 00:58
Astronotun kaskına su doldu

Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer'in çıktığı uzay yürüyüşünde kaskına su dolmasının ardından NASA, acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer'in çıktığı uzay yürüyüşünde kaskına su dolmasının ardından NASA, acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer, 23 Mart'ta uzay yürüyüşüne çıkmıştı. Maurer'in ekip arkadaşı, astronotun kıyafetini çıkarmasına yardım ettiği sırada kaskının su dolduğunu fark etti. Maurer, kaskın iç yüzeyini kaplayan ince tabakada 20-25 santimetre su olduğunu söylemesinin ardından NASA, uzay kıyafetinde sorun yaşanması üzerine acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerini iptal etti.

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki İstasyon Müdür Yardımcısı Dana Weigel, "İlk defa karşılaştığımız bir durum. Özellikle kasktaki su miktarı dikkat çekici" dedi.

Maurer'in sorunlu giysisi, Temmuz ayında Dünya'ya getirilecek. - WASHINGTON

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Astronotun kaskına su doldu Astronotun kaskına su doldu Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor! Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Astronotun kaskına su doldu - Son Dakika


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