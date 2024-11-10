Ata\'yı fidan dikerek andılar

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Afyonkarahisar'da Atatürk, ölümünün 86. yılında fidan dikilerek anıldı.

272 PMS Afyon Motosiklet Derneği, Atatürk'ü Anma Günü'nde İl Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Çevre Koruma Vakfı Hatıra Ormanı'na 200'den fazla fidan dikildi. Dernek Başkanı Hüseyin Akçeken, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bedenen aramızdan ayrılmış olsa bile fikren ve ruhen onu yaşatacak nesiller olarak bizler ülkemize faydalı aktiviteler yapmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluğumuz ve vatandaşlık bilincimiz gereği 200'den fazla fidan dikimi yaparak Atamızı andık. Atatürk'ün nezdinde ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR