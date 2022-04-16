Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor

16.04.2022 10:32
Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan bir çiftçi, tarlasına ekim yapmak için binlerce yıllık yöntemi kullandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan bir çiftçi, tarlasına ekim yapmak için binlerce yıllık yöntemi kullandı. Atalarından kalma geleneklerini sürdürdüklerini söyleyen Mehmet Sağdıç, "Bu yöntem atalarımızdan kaldı. Ben de bu zor işi iki eşekle sürdürüyorum. Gerçekten çok zor ve zahmetli bir iş" dedi.

Çameli ilçesinde bulunan çiftçiler, kendilerini ait tarlalarda verimli hasılat almak için yoğun mesai harcıyorlar. Tarlalarda verim almak için iş aletleri ve traktörlerle tarlalarını süren çiftçilerin arasında en dikkat çekicisi ise atadan kalma yöntem oldu. İlçede yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sağdıç, binlerce yıllık geleneğinden vazgeçmeyerek 2 eşeğiyle tarlasını sürdü. Zorlu bir iş olduğunu belirten Sağdıç, hem kendisi hem de hayvanlarının yorulduğunu anlattı.

"Atalarımızın geleneklerini sahip çıkalım"

Tarlasında 2 eşeğiyle birlikte geleneklerini devam ettiren 68 yaşındaki Mehmet Sağdıç, eşeklerini çok sevdiğini ve onlarla birlikte alın teri dökerek çalıştıklarını söyledi. Sağdıç, atalarının nasıl zorluk çektiklerini az da olsa yaşadağını belirterek, "Ben yıllarca bu atalarımdan kalma yöntemi arada bir yapıyorum. Elbette eşeklerim benim içi kıymetli ve onları sürekli bu işlerde kullanmıyorum. Arada sırada tarlama gelip dedelerimizin bize öğrettiği geleneği yaşatmaya çalışıyorum. Bu iş gerçekten çok zor ve zahmetlidir. Göründüğü gibi kolay değil. Bizler atalarımızın geleneklerini sahip çıkalım" diye konuştu. - DENİZLİ

Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor
Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor
Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor
Atadan kalma ilk genelliğini sürdürüyor

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Mehmet Sağdıç, Denizli, Çiftçi, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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