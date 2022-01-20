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Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım

20.01.2022 16:00
Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım

Onur Ateş Anadolu Lisesi Erasmus+ KA229 öğrenci öğretmen hareketliliği kapsamındaki "Women Power, Raising Awareness" adlı projeyle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Onur Ateş Anadolu Lisesi Erasmus+ KA229 öğrenci öğretmen hareketliliği kapsamındaki "Women Power, Raising Awareness" adlı projeyle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Onur Ateş Anadolu Lisesi Erasmus+ KA229 öğrenci öğretmen hareketliliği kapsamındaki "Women Power, Raising Awareness" (Kadının Gücü, Farkındalık Oluşturmak) isimli proje nedeniyle Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti'nden öğrenciler Samsun'da bir araya geldi. Proje kapsamında Samsun'un kültürel ve tarihi yerleri ziyaret edilirken proje konularıyla ilgili workshop ve konferans çalışmaları yapıldı. 16-20 Ocak tarihleri arasında Samsun'da ağırlanan konuklar proje kapsamında Atakum Belediyesi'ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programın açılış takdimini Atakum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Aktaş gerçekleştirdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin büyük destek ve öncülüğünde kurulan Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile kırsal çalışmaları Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay anlattı. Etkinlikte aynı zamanda kooperatif ürünleri de sergilendi. Ürünler misafir öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Atakum Belediye Başkan Vekili Necmi Yazıcı da katılımcılara plaket ve hediyeler takdim etti.

"Kadınların eğitime erişimi olmalı"

Etkinlikte Atakum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Merve Selin Cengiz projenin amacına uygun olarak kadının toplumda istihdamının sağlanması, değer görmesi, hakları ve gücüne dair farkındalık oluşturmak amacıyla İngilizce sunum gerçekleştirdi. Av. Cengiz yaptığı konuşmada, "Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olacaktır, toplum da güçlü olacaktır. 'Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, toplumsal gelişim ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi, kadın ve erkeğin toplumsal hayatın her alanında tam ve eşit katılımıyla mümkündür. Türkiye'de kadın işgücüne katılım yüzde 34, kadın istihdam oranı' yüzde 29'dur. Bu çok düşük bir oran. Türkiye'de iş dünyasında, tarımda, teknolojide, bilimde, sanatta ve sporda var olmayı başarmış çok sayıda kadın var; kısacası kadın hayatın her alanında var olmuş ve kendilerinden sonra geleceklerin de önünü açmıştır. Onların zorlayıcı hikayeleri çok daha geniş bir kitleyle paylaşılmayı hak ediyor. Cesaretleri başka kadınlara öncülük edecek, yaydıkları ilham diğer kadınları da motive edecektir. Bunun için kadınların eğitime erişimi olmalı, maddi destek sağlanmalı ve deneyim kazanmanın yolu açılmalıdır" dedi.

"Daha fazla kadın ülke ekonomisine katkı vermeli"

Kadınların sosyal hayatta aktif rol almaları ve eğitim olanaklarından eşit olarak yararlanmaları son derece önemli olduğunu kaydeden Av. Cengiz, "Bu nedenle 'Anadolu'da bir kızım var', 'Yakında bir ışık var', 'Haydi Kızlar Okula', 'Baba Beni Okula Gönder', 'Kardelenler' gibi hayata geçirilen birçok proje var. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi çok önemli. Kadınların işgücüne katılımının artırılmasının sosyal ve ekonomik kalkınma üzerinde güçlü bir olumlu etkisi vardır" ifadelerini kullandı.

"Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok"

Türkiye'de kadın akademisyen sayısının arttığını belirten Av. Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 33 bin kadın akademisyen vardır. Türkiye'de 65 bini kadın, 77 bini erkek; kadın ve erkek avukatların sayısı hemen hemen eşittir. Ancak kadın mahkeme başkanları, savcılar, yüksek yargı mensupları ve baro başkanlarına nadiren rastlanmaktadır. Türkiye'de çok başarılı kadın gazeteciler ve yazarlar var. Özellikle voleybol, tekvando, boks ve güreşte tarihi başarılara imza atan Türk kadın sporcular kendilerini kanıtladılar. Fırsat eşitliği, eğitim ve ekonomik eşitlik sağlandığında kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur." - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım
Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım

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Anadolu Lisesi, Onur Ateş, Türkiye, Erasmus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine tanıtım - Son Dakika


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