Ataşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Çocuğa Devretti

Yerel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çınar Ali Akkılıç'a devretti.

Başkan Adıgüzel, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu temsilen Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çınar Ali Akkılıç'a emanet etti. Çocuklarla sohbet ederek, onlara derslerindeki başarı durumlarını ve hobilerini soran Adıgüzel, çocukların isteklerini de dinledi.

Çocuk Başkan Akkılıç, park ve oyun alanlarının artırılması, engellilere yönelik hizmetlerin çoğaltılması ve sokak hayvanlarına daha fazla destek olunması talimatlarını verdi.

Çocuklardan arkadaşlarını, Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı 23 Nisan şenliğine davet etmesini isteyen Başkan Adıgüzel, temsili devir teslimde yaptığı konuşmada çocuk bayramının önemini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Biz de Ata'mızın adını taşıyan ilçemizde onun açtığı yolda kararlılıkla Cumhuriyet değerlerinden ayrılmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Çocuklar için spor ve kültür faaliyetlerini artırmayı, eğitimlerine destek olmayı, parklarımızı daha modern ve güvenli hale getirmeyi istiyoruz."