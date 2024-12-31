Ataşehir\'de Akıllı Şehirciliğe Yönelik Projeler

Yerel

Ataşehir Belediyesi 2024 yılında, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli projeleri bir bir hayata geçirdi. Yeni döneme "Akıllı Belediyecilik" sloganıyla başlayan Ataşehir Belediyesi, yeniliklerle dolu bir yılı geride bırakırken; altyapı, sosyal ve sağlık hizmetlerinden yeşil alanların artışına, çevre koruma faaliyetlerinden kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar birçok önemli konuda kalıcı hizmetlere imza attı.

Gerçekleştirdiği hizmetler ve yeni projelerle dolu dolu bir yılı daha geride bırakan Ataşehir Belediyesi, yıl boyunca birçok önemli konuda kalıcı hizmetlere imza attı. İlçe çapında sürdürülebilir kalkınmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için projelerini kısa zaman içinde hızlı bir şekilde gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi; yeni parklar ve yeşil alanların oluşturulması, akıllı belediyecilik uygulamaları, kültürel ve sanatsal faaliyetler, çevre dostu projeler, yeni merkezler, sosyal destekler gibi projeleri hayata geçirdi.

Kültürel, sanatsal faaliyetler ve eğitimlerle dolu bir ataşehir

2024 yılı boyunca kültürel alanda büyük bir hamle gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserler, sergiler, tiyatro gösterimleri ve çeşitli festivaller yıl boyunca devam ederek Ataşehir'de sosyal yaşamı canlandırdı. Eğitim alanında da çocuklara ve gençlere özel olarak düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel eğitimler, yıl boyunca binlerce kişiye ulaştı. Yetişkinler için de kültür merkezlerinde kişisel gelişim ve meslek kursları sunuldu. Bu eğitimler aynı zamanda Ataşehirliler için sosyalleşme imkanları da sağladı. Ataşehirli çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için, çocuklara yönelik merkezlerin sayısını artırmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, dört farklı noktada bulunan ve toplam 600 kişilik kapasiteyle hizmet veren çocuk gündüz bakımevleriyle, ailelere de büyük bir kolaylık sağladı. Bu merkezlerin sayısının artırılması için Ataşehir Belediyesi ve Efor Holding iş birliğiyle Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı'na, modern ve çevre dostu özelliklere sahip "Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi"nin inşası için protokol imzalandı.

Kültürel altyapı yatırımlarına da büyük önem veren Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi'nde, 1.672 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi'ni kuruyor. 667 metrekarelik oturum alanı ile 4 katlı olarak planlanan kütüphane, Ataşehir ve İstanbul'daki vatandaşlar için önemli bir kültürel kaynak olacak. Spor alanında ise, İBB iş birliğiyle İçerenköy Mahallesi'nde 26.000 m alanda yapılan yeni bir spor tesisi yakında hizmete sunulacak. Var olan merkezlerini de daha kullanışlı hale getirmeyi planlayan Ataşehir Belediyesi, Erdal Eren Kültür Merkezi'nde modern bir nikah salonunu inşa ederken, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ne de yeni bir kütüphane kazandırılıyor.

Daha yeşil bir Ataşehir hedefine doğru

Çevre dostu politikalar çerçevesinde yeşil alanların artırılması için önemli adımlar atan Ataşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca birçok parkın yenilenmesini ve açılışını gerçekleştirildi. Bu parklar, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları ile donatılarak, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerine imkan tanıdı. Çevre duyarlılığı konusunda da önemli projeleri hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, "Plastik Kapak Toplama Kampanyası" kapsamında 5,3 ton plastik kapağın toplanmasını sağladı ve bu kampanyadan kazanılan 15 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca, 7.000 ton atık toplanarak çevreye duyarlılık oluşturulurken, çevre konusunda farkındalık oluşturan projelerle de 9.300 kişiye ulaşıldı. 2024 yılında ilçeye kazandırılan bir diğer proje ise "Kent Bostanı" idi. Kent Bostanı projesi ile 180 aileye ücretsiz bostan alanı tahsis edilerek, sağlıklı ve doğal ürünler yetiştirme imkanı sunuldu.

Depreme ve afetlere hazır bir Ataşehir

Ataşehir Belediyesi, deprem ve afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirdi. Deprem konteynerleri, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı ve ilk üç park tamamlandı. 28 afet riski eylemi gerçekleştirilerek, 150 toplanma alanı belirlendi. Ayrıca, 3.600 metrekarelik bir afet koordinasyon merkezi ile Ataşehir'in afetlere hazırlık çalışmaları artırıldı. İBB ve Ataşehir Belediyesi, ilçenin yıllardır yaşadığı kronikleşen imar sorunlarına çözüm getirmek için güçlü bir iş birliği gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı Ataşehir'de, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Deprem riskine karşı mücadele kapsamında yakın zaman önce; İBB, KİPTAŞ ve Ataşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bu protokoller sayesinde, Ataşehir'deki riskli yapı stokunun tespit edilmesi ve riskli yapıların dönüşümü daha da hızlanacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yardımlar genişletildi

Ataşehir Belediyesi, sosyal yardım programlarını genişleterek ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladı. 2024 yılında, gıda yardımı ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli desteklerin yanı sıra, kadınlar ve çocuklar için seminerler ve atölye çalışmaları düzenlendi. Sosyal yardımlar kapsamında Aşevi yenilenerek kapasitesi artırıldı. Günlük 1.768 kap sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bir başka önemli yardım ise ilkokul çocuklarına yönelik oldu. 1000 ilkokul öğrencisine kırtasiye desteği sağlanırken, haftalık beslenme desteği olarak da 1.500 çocuğa gıda yardımı yapıldı, toplamda bugüne kadar 100 bini aşkın beslenme paketi dağıtıldı. Ayrıca, sosyal destek hizmetleri kapsamında binlerce kişiye gıda, kırtasiye ve temizlik ürünleri, hasta yatağı, eşya yardımı ve bebek bezi desteği sunuldu. Ataşehir Belediyesi tarafından, ilçedeki devlet okullarında öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri için su arıtma sistemleri kuruldu. İlk etapta sekiz okula kurulan su artıma sistemleriyle, öğrencilerin temiz içme suyu tüketmesi sağlandı. Vatandaşlara özel indirimler sunmayı amaçlayan Atakart projesi de hayata geçiriliyor. Bu projeyle gençler, öğrenciler, emekliler ve engelliler belediye hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Akıllı şehir uygulamaları tek tek hayata geçiriliyor

Teknolojinin sunduğu imkanlardan da en yüksek oranda yararlanmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, akıllı şehircilik projelerine hız verdi. "Ataşehir Senin" projesiyle ilçenin geleceğiyle ilgili alınacak olan kararlarda ve gerçekleşmesi istenen projelerde vatandaş görüşleri alınarak, yeni bir vizyon geliştirildi. Mobil Çözüm Aracı ile anlık ve etkin hizmet sağlandı. Bu uygulama ile vatandaşların talep, istek ve önerileri kayıt altına alınarak, çözümü sağlandı. Bu projeler, şehir yaşamını daha konforlu ve güvenli bir hale getirdi. 59 yeni aracı belediye filosuna katan Ataşehir Belediyesi, Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni de devreye soktu. Bu sistem sayesinde atık toplama maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlandı. 50 yerüstü ve 250 yeraltı konteyneri ile her gün 500 ton da atık toplandı. Ataşehir'de vatandaşların daha huzurlu ve daha rahat bir yaşam sürebilmesi için 2024 yılında önemli kararlar hayata geçirildi. Bu kapsamda Belediye Meclisi'nde, pazar günleri ile milli ve dini bayram günlerinde inşaat faaliyetlerinin yasaklanması kararlaştırıldı. Ayrıca, pergola ve sundurma gibi hafif yapıların şehir estetiğine uygun şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla yeni usul ve esaslar da belirlendi.

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem

2024 yılı itibariyle Ataşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi, Kadın Sağlığı Merkezi ve Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği'nde toplamda 45.000 kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca, Yeni Hayat Gençlik Merkezi aracılığıyla psikolojik destek sağlandı. Ataşehir'deki sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlerken, sağlık altyapısında da yapılan yatırımlar devam ediyor.

Yol bakım ve altyapı çalışmaları hız kesmedi

Altyapı ve yol bakım çalışmaları da Ataşehir'de 2024 yılında aralıksız sürdürüldü. İlçede özellikle son 8 ayda 25.000 ton asfalt kaplama gerçekleştirilirken, 30.000 m parke, yol ve tretuvar kaplaması yapıldı. Bu çalışmalar, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağladı. İBB işbirliğiyle sürdürülen projeler sayesinde de ilçenin altyapısı daha modernize edildi. İçerenköy Mahallesi'nde 54 yıldır faaliyet gösteren meyve ve sebze halinin taşınma süreci de İBB işbirliği ile hızlandı. Tuzlaya taşınacak olan hal projesinin yüzde 90'ını tamamlandı.

Yeni sosyal alanlar: Ata kafeler, restoran ve kent lokantası

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlarla sosyal bir ortam sağlamak için Ata Kafelere yenilerini ekledi. 4 şubesi bulunan Ata Kafelerde, toplamda 400.940 kişiye hizmet sunuldu. Ayrıca, Kent Lokantası ve restoran konsepti ile vatandaşlara yeni bir mekanlar sunuluyor. İlk şubelerin yer tespitleri yapıldı, inşaat süreci başlayacak. Ataşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni eğlence merkezi "Ataşehir Festival Park"ta 2024'ün son ayında hayata geçirildi ve ilk festival başladı. Bölge halkının sosyal hayatını zenginleştirecek ve farklı kültürel deneyimler sunacak yeni festival alanı, birbirinden renkli etkinliklerle yılbaşı eğlencesine sahne oldu.

Sokak hayvanları için yeni projeler ve yeni merkez

Ataşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve İBB işbirliği ile Kayışdağı Ormanı'nda sokak hayvanları için modern bir rehabilitasyon merkezi kuruluyor. Ataşehir Belediyesi'nin mevcutta devam eden, Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde ise binlerce sokak hayvanı tedavi edildi. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için gerçekleştirilen mektuplu çağrı kampanyasıyla da farkındalık oluşturuldu. Can dostlara yönelik bir diğer önemli kampanyada ise, vatandaşlar tarafından sahiplenilen sokak köpeklerinin 1 yıllık mama ve aşıları Ataşehir Belediyesi tarafından üstlenildi. - İSTANBUL