Ataşehir Belediyesi'nden Sosyal Tesis Hamlesi: 4. Şube Açıldı

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Ataşehir Belediyesi'nden sosyal tesis atağı: 4'üncüsü açıldı, 4 yeni şube ise yolda

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, ilçe halkına uygun fiyatlarla keyifli bir sosyal ortam sağlamak amacıyla hayata geçirdiği işletmelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan Ata Kafe'nin 4'üncü şubesi, Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenen açılışla hizmete alındı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, seçim döneminde verdiği sözlerinden birini daha hayata geçirdi. Belediyenin imkanlarını vatandaş için seferber etme mottosuyla hareket edilerek, önceden özel bir işletmede olan bir mekan daha yeniden dizayn edilerek sosyal tesis olarak kapılarını açtı.

Sosyal tesis önceden özel bir işletmenin elindeydi. Bizim belediyecilik anlayışımız içinde artık Ataşehir Belediyesi'nin, Ata Kültür Şirketi'nin sizlere hizmet vereceği bir noktaya dönüştürüldü. Burada uygun fiyata çay ve kahve içebileceğiniz, kaliteli hizmeti uygun fiyata alabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alanı sizlere sunmak istedik. Bu ilk açılışımız değil, son açılışımız da olmayacak. Ata kafelerimizin sayısı artacak. Örnek mahallesinden dostlarımızı görüyorum. Beşincisi olacak. Yemek menüsünü de içinde bulunduran konsepti, önümüzdeki ay örnek mahallesinde hizmetimizde olacak. Ferhatpaşa'da da bir tesisimiz olacak. Mevlana Mahallesi'nde de bir tesisimiz olacak" dedi.

"Ata Restoranımız da önümüzdeki ay Ataşehir'lerin hizmetinde olacak"

Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'de olabildiğince vatandaşlarımıza hizmet eden sosyal tesislerimizin sayısını arttırıyor olacağız. Yine Ata Restoranımız da önümüzdeki ay Ataşehir'lerin hizmetinde olacak. Bu kapsamda kent lokantası isteği de her fırsatta bize ulaşılıyor. Yine örnek mahallemizde bir kent lokantasını da Ataşehir'lerin hizmetine önümüzdeki aylarda sunmuş olacağız. Bunu sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

"Bizim bir hedefimiz var, Ataşehir'e hizmet etmek"

Sözlerin devam eden Başkan Onursal Adıgüzel, "Bu tesislerin bizim için çok önemli bir faydası var. O da şu, Ataşehir'lerin sosyalleştiği ortamları yaratıyor olması. Biz seçim kampanyamızı başlatırken 'Merhaba komşum' demiştik. Bu çerçevede de istiyoruz ki Ataşehir'ler sosyal tesislerimizde komşuluk ilişkilerini geliştirsinler, rahatça otursunlar, paylaşımlarda bulunsunlar, karşılıklı etkileşim içinde bulunsunlar. Bu tesis hazırlanırken ve ilk hizmete başladığı günlerde ben de ziyaretlerde bulundum. Gördüm ki birçok mahalleden dostlarımız buraya nefes almaya geliyor. Bizim bir hedefimiz var, Ataşehir'e hizmet etmek. Sizlerden yaptığımız hizmetler karşılığında teşekkürler almak ve çalışma arkadaşlarımla birlikte bu doğrultuda gerçekten gece gündüz çalışıyoruz" dedi.