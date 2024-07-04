Ataşehir Belediyesi Parklarda Müzik Var Etkinlikleri Başlıyor

Yerel

Müzikseverler için keyifli bir etkinlik hazırlayan Ataşehir Belediyesi, farklı müzik türlerinin ritimlerini parklara taşıyor. 9 Temmuz Salı günü başlayacak "Parkta Müzik Var" etkinlikleri Temmuz ayı sonuna kadar sürecek.

Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Parkta Müzik Var" etkinlikleri 9 Temmuz Salı günü başlayacak. Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan müzik dolu etkinlikler, Ataşehir'deki 8 farklı parkta düzenlenecek. Etkinlikler akşam saat 20.00'de başlayacak. Pop müzikten türkülere, caz müzikten 80'lere kadar farklı müzik türlerini Ataşehir'deki parklara taşıyacak olan "Parklarda Müzik Var" etkinliklerinin ilki Esatpaşa Mahallesi'ndeki Aşık Veysel Parkı'nda yapılacak.

Her tarza, her zevke uygun müzik serüveni

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla hazırlanan "Parkta Müzik Var" etkinlikleri; 9 Temmuz'da Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Parkı'nda, 11 Temmuz'da Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı'nda, 12 Temmuz'da Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda ve 16 Temmuz'da İçerenköy Mahallesi Meskenler Parkı'nda düzenlenecek. Etkinlikler; 18 Temmuz'da Atatürk Mahallesi 8 Mart Kadıneli Parkı'nda, 23 Temmuz'da Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda, 25 Temmuz'da Küçükbakkalköy Mahallesi Nazım Hikmet Parkı'nda ve 30 Temmuz'da ise Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı'nda devam edecek. Ataşehir Belediyesi, müzik ve dans severlerin keyifle geçirecekleri bu etkinliklere herkesi davet ediyor. - İSTANBUL