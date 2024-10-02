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Atatürk Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı

Atatürk Üniversitesi\'nde Oryantasyon Programı

Yeni öğrenciler için düzenlenen oryantasyon programı yoğun ilgiyle devam ediyor.

02.10.2024 09:30
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Atatürk Üniversitesinin yeni öğrencilerine yönelik düzenlediği "Kampüse Hoş Geldin" Oryantasyon Programı, salon etkinlikleri ve stant faaliyetleriyle ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Garaj Okuma Salonunda kurulan stantlarda, üniversitenin çeşitli birimleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları, öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürdü. Özellikle öğrencilerin üniversiteye adaptasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla açılan stantlar, gençler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Oryantasyon programı çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen salon programları da öğrenciler tarafından yoğun katılımla takip edildi. Bu kapsamda; Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Bilgiz Öztürk "Zaman Yönetimi", Öğrenci Temsilcisi Erdoğan Taha Akbaş "Kalitede Benim Rolüm", Sürdürülebilirlik Ofisinden Doç. Dr. Tuna Batuhan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ve PDR Merkezinden Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Ümit Yalçın ise "Mental Uyum" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına hızlı bir giriş yapmaları amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde, öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak hem de üniversiteye uyum süreçlerini kolaylaştıracak çeşitli konular ele alındı.

Oryantasyon programı, 3. gününde de farklı etkinlik ve atölyelerle devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Sivil Toplum, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı - Son Dakika

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