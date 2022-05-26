Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi

26.05.2022 14:12
Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi

ADÜ Atça Meslek Yüksekokulu'nda üniversite öğrencileri ve personellerine yönelik gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

ADÜ Atça Meslek Yüksekokulu'nda üniversite öğrencileri ve personellerine yönelik gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu'nda üniversite öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Kuru tarafından Yüksekokul Konferans Salonu'nda personel ve öğrencilere, yangın türleri ve müdahale yöntemlerine ilişkin eğitim verildi. Eğitimin ardından gerçekleşen tatbikatlarda senaryo gereği, çalınan siren ile deprem uyarısı verildi. Bürolarında çalışmakta olan personel ve derste olan öğrenciler, çök-kapan-tutun pozisyonuna geçerek depremin bitmesini bekledi. Senaryo gereği çalınan siren ile yapılan yangın uyarısı ve Atça MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Recep Özçelik'in tahliye talimatı üzerine Yüksekokul Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi tarafından binadaki tüm personel ve öğrenciler düzenli ve güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yüksekokul acil durum toplanma alanında toplanan personel ve öğrencilere, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve karbondioksitli yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımları uygulamalı olarak gösterildi. Gerçeği aratmayan tatbikat ile personel ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanırken, tatbikatlar toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi
Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi
Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi
Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atça'da üniversite öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika


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